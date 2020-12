Spuwende Marcus Thuram moet maandloon aan goed doel schenken na incident in Bundesliga: “Het was niet opzettelijk”

Borussia Mönchengladbach heeft zijn aanvaller Marcus Thuram (23) een sanctie opgelegd na het spuwincident van zaterdag. De Franse international moet een maandloon aan een goed doel schenken, zo maakte de Bundesliga-club zondag bekend.

In het thuisduel tegen Hoffenheim op de dertiende speeldag in de Bundesliga moest Thuram zaterdag na 77 minuten op aangeven van de videoref met rood naar de kant nadat hij Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht had gespuwd. De spits, die zich zaterdagavond verontschuldigde voor zijn gedrag, riskeert een lange schorsing.

“Deze morgen had ik een lang gesprek met Marcus. Hij heeft zich nogmaals verontschuldigd”, verklaart sportdirecteur Max Eberl zondag. “We kennen Marcus nu al bijna twee jaar. We kennen zijn omgeving, zijn ouderlijk huis. Wat gisteren gebeurd is, past niet bij hem. Thuram heeft me verzekerd dat hij niet opzettelijk naar Stefan Posch heeft gespuwd.”