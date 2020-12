Twintiger die kinderen veilig helpt oversteken krijgt kopstoot en vuistslagen van wegpiraat

Schaarbeek - Een 26-jarige man is donderdag 10 december in elkaar geslagen door een automobilist die het niet pikte dat de twintiger op zijn motorkap sloeg. De twintiger wilde kinderen laten oversteken terwijl de bestuurder aanstalten maakte om door het rode licht te rijden.

Het verhaal kwam dit weekend aan het licht omdat onder andere het burgercollectief 1030/0 het verhaal deelde van de twintiger. Op die manier hopen ze aan getuigenissen te komen en ook de bestuurder in kwestie terug te vinden. Die laatste dreigde op donderdagnamiddag 10 december na schooltijd door het rood te rijden aan de Helmetsesteenweg. De 26-jarige voetganger die net boodschappen had gedaan was op dat moment net aan het zebrapad. “Verschillende groepen kinderen stonden op het punt om de weg over te steken”, vertelt de man in kwestie. “Een automobilist kwam echter aangevlogen en maakte aanstalten om door het rode licht te rijden.”

Kopstoot

De man nam het heft in handen en ging op het zebrapad staan om de wagen in kwestie tegen te houden. Daarbij sloeg hij met de palm van zijn hand op de motorkap van de wagen. “Ik riep hem toe dat hij gek was om zo te rijden in een zone dertig op het moment dat kinderen zouden oversteken. De chauffeur stapte uit zijn wagen, gaf me een kopstoot en drie vuistslagen op de rechterkant van mijn gezicht alvorens weg te vluchten.”

Het slachtoffer begaf zich naar de hulpdiensten waar meerdere breuken werden vastgesteld. Daags nadien diende hij klacht in bij de politie. Maar daar kreeg hij voorlopig nog niet meer informatie van. Het collectief 1030/0 hoopt met de oproep om toch getuigen te vinden. “Deze held heeft kinderen beschermd. Nu is het aan ons om er voor hem te zijn. We wensen hem veel moed en een spoedig herstel toe”, aldus het collectief.

Getuigenissen zijn welkom via collectief1030.0@gmail.com