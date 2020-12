Vrouw op step raakt ernstig gewond bij aanrijding met fietser in Antwerpen

Antwerpen - In het centrum van Antwerpen is zaterdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze op een step aan het rijden was en op de Belgiëlei in aanrijding kwam met een fietser. De fietser reed na de aanrijding door en wordt nog opgespoord. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.

Een interventieteam van de politie was meteen na het ongeval ter plaatse omdat de agenten net in de buurt waren voor vaststellingen van een ander ongeval - met stoffelijke schade. Ze hoorden de val van de vrouw en snelden ernaartoe om haar de eerste zorgen toe te dienen. De medische hulpdiensten kwamen ook ter plaatse en moesten vanwege de aard van de verwondingen het slachtoffer eerst verdoven voor ze kon worden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze kon daarom ook nog geen verklaring afleggen over het ongeval. De politie is wel al een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de aanrijding.