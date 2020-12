Gezin met drie kinderen naar ziekenhuis na CO-incident in Hoboken

Hoboken - In het Antwerpse district Hoboken is in de nacht van zaterdag op zondag een gezin van vijf naar het ziekenhuis afgevoerd omdat er te hoge CO-waarden werden gemeten in hun woning en ze mogelijk bevangen raakten. Dat meldt de Antwerpse lokale politie. Niemand verkeert in levensgevaar.

De hulpdiensten werden naar de woning in de Krugerstraat geroepen omdat de vader van het gezin zich onwel voelde. De CO-meter van het ziekenwagenpersoneel gaf ter plaatse een alarmsignaal, en de brandweer bevestigde even later het vermoeden dat er een te hoge CO-concentratie aanwezig was. Alle gezinsleden, twee volwassenen en kinderen van 10, 11 en 19 jaar, kregen ter plaatse zuurstof toegediend en werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

De brandweer deed ter plaatse vaststellingen om de oorzaak van de CO-vergiftiging te achterhalen en kwam tot de conclusie dat die vermoedelijk te zoeken valt bij een slecht werkende houtkachel.