Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken boos: “Waarom wist VTM ons secretariaat?”

“De zender VTM wist bewust ons Vlaams Belang secretariaat in Mechelen. Waarom is dit nodig?” vroeg Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich af op Twitter toen hij de beelden zag van An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen. “We wissen alle logo’s en merken”, reageert VTM.

An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen poseerden voor het gigantisch geel cadeau dat Frances Lefebure op de Mechelse Grote Markt heeft gezet voor haar actie ‘Make 2020 great again’. Op de achtergrond zie je dat de woorden ‘Vlaams Belang’ die op het secretariaatsgebouw van de partij staan, zijn gewist.

Dat heeft een verklaring, aldus VTM-woordvoerster Sylvia De Doncker. “Op de officiële fotografie van onze entertainmentprogramma’s worden standaard alle logo’s en merken weggewerkt”, zegt ze. “Op deze foto is dat ook voor alle andere merken en details op de achtergrond. De naam van een horecazaak is bijvoorbeeld ook weggewerkt. We gaan voor een neutraal en reclamevrij beeld zodat de focus op het onderwerp van de foto ligt. In dit geval de actie van ‘Make 2020 great again’.”

Lefebure probeert met haar ‘superverspreiders’ Lemmens, Boateng en Van Elsen zoveel mogelijk kerstcadeautjes te verzamelen om die dan te schenken aan kinderen die in armoede opgroeien.

VTM meldt ook dat mensen nog altijd een cadeautje kunnen kopen om de actie te steunen. Dat kan via www.makebelgiumgreatagain.be