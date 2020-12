“Wij zijn toch ook Belgen, hebben wij niet dezelfde rechten?” Expats vragen duidelijkheid van regering over vaccinaties

Iedereen kijkt dezer dagen reikhalzend uit naar de dag waarop hij of zij gevaccineerd kan worden, ook Belgische expats in het buitenland. Maar voor die laatste groep blijkt het antwoord op de vraag ‘wanneer?’ niet zo eenvoudig. Een Belgische expat in Thailand die tot de risicogroep behoort, kreeg van de ambassade te horen dat er “geen plannen bestaan om vaccins op te sturen om landgenoten in het buitenland te vaccineren”. “Wij zijn toch ook nog landgenoten? Hebben wij dan niet dezelfde rechten?”, vraagt Luk Van Nieuwenhove zich dan ook af.