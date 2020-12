De vraag is niet of er een derde golf komt, wel hoe hoog die zal zijn. “De derde golf is al begonnen”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). “Alleen door ons gedrag kunnen we die nog beperken. Daar moeten we alles aan doen.” Ook Guy Hans van UZ Antwerpen trekt aan de alarmbel.