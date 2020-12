Waarom de kandidates in de Miss Frankrijk-verkiezing zonder mondmaskers konden paraderen

Veel kijkers stelden zich zaterdagavond vragen bij het spektakel dat ze gepresenteerd kregen tijdens de verkiezing van Miss Frankrijk: 29 jongedames die allemaal zonder mondmasker op korte afstand van elkaar het beste van zichzelf gaven op het podium, was dat geen flagrante inbreuk op de coronamaatregelen?

In tegenstelling tot andere jaren waren de tribunes in de televisiestudio in Puy-du-Fou in de Vendée zaterdagavond helemaal leeg, en de juryleden werden van elkaar gescheiden door plexiglas. Op het podium ging het er echter helemaal anders aan toe: de 29 kandidates – van 18 tot 24 jaar oud – die het felbegeerde kroontje van Miss Frankrijk hoopten te veroveren, paradeerden er zonder mondmasker door elkaar. Van social distancing was geen sprake. Het leidde tot gemor op sociale media.

Volgens organisatrice Sylvie Tellier waren die voorzorgsmaatregelen echter niet nodig. “De kandidates werden allemaal op voorhand getest, en vormen al een maand één bubbel. Daarna werden ze om de andere dag nog eens getest. Er waren ook enkel medewerkers aanwezig die nodig waren voor de organisatie van de show, en ook zij maken deel uit van dezelfde bubbel.”

Foto: AFP

