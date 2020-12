De Croo: “Als een vijfde van de gezinnen met Kerst regels overtreedt, hebben we joekel van derde golf”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) onderstreepte zondagmiddag in ‘De zevende dag’ op Eén dat de strenge maatregelen tijdens de eindejaarsperiode wel degelijk nodig zijn.

Nadat een van de kijkers hem vroeg of er in België ook geen mogelijkheid zou moeten zijn om meerdere mensen thuis uit te nodigen om - op veilige afstand - een feestje te houden, wees De Croo dat resoluut af.

“Kijk, er zijn modellen gemaakt door de experten, die heel duidelijk zijn”, aldus De Croo. “Als een op de vijf gezinnen met Kerstmis bijvoorbeeld vier mensen bij zich thuis uitnodigt, wat een fijn aantal is in normale tijden, dan hebben we in januari een joekel van een derde besmettingsgolf. Een op de vijf is genoeg. Dus deze regels zijn wel degelijk nodig, ook al beseffen we heel goed dat ze zwaar wegen op het gemoed.”

Tijdens De zevende dag kondigde de premier ook aan dat België tijdelijk de grenzen sluit voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, omdat er een mutatie van het coronavirus is aangetroffen onder de Britse bevolking die besmettelijker is. De voorzorgsmaatregel geldt vanaf middernacht en zal minstens 24 uur duren.

