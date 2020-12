Jihadisten ontvoeren 35 mensen in noordoosten van Nigeria

In het noordoosten van Nigeria heeft IS in West-Afrika (Iswap) vrijdag 35 burgers ontvoerd en één gedood. Zaterdagavond viel de terreurgroep, die zich in 2016 afsplitste van Boko Haram, ook een militair konvooi aan. Daarbij kwamen vijf soldaten om.

De Iswap-strijders vielen vrijdagnamiddag in een hinderlaag een konvooi aan dat burgers vervoerde tussen de steden Maiduguri, in de staat Borno, en Damaturu, in de naburige staat Yobe. De jihadisten kwamen aan in vijf vrachtwagens en waren gewapend met machinegeweren, zei de leider van een lokale pro-regeringsmilitie, Umar Ari, zondag. “Ze ontvoerden 35 mensen en doodden één vrouw.” Ze plunderden ook negen voertuigen en staken een vrachtwagen en twee auto’s in brand.

Zaterdagavond viel Iswap nabij Mafa, in Borno, ook een militair konvooi aan met raketwerpers. Volgens militaire bronnen werd één voertuig daarbij geraakt en werden de vijf inzittende soldaten gedood. De jihadisten sloegen er ook in om twee voertuigen buit te maken.

Ruim een week geleden ontvoerde Boko Haram in het noordwesten van Nigeria nog 344 kinderen. Zij werden vrijdag uiteindelijk vrijgelaten na onderhandelingen met de autoriteiten.