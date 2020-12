ONZE PUNTEN. AA Gent dankt zege aan één grote uitblinker, schlemiel van Club Brugge loopt achterin

AA Gent is met 0-1 gaan winnen op het veld van Club Brugge. De Buffalo’s beperkten zich voor rust vooral tot verdedigen, maar knokten zich in de tweede helft sterk in de wedstrijd. Eén man stak erbovenuit en zorgde ervoor dat Gent de nul hield, maar er was ook één buis. Bij Club Brugge regeert de middelmaat, met één negatieve uitschieter.