“Hoezo, een trainer heeft geen invloed? Kijk naar Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent”

Het is een dooddoener die door ons nooit serieus werd genomen. Jan Ceulemans, één van onze grootste voetballers ooit, pakt er nochtans graag mee uit. Een trainer is maximaal tien procent van een ploeg. In de jaren ‘80 misschien maar de tijden zijn veranderd. Hein Vanhaezebrouck bewijst het bij AA Gent.