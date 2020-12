Tientallen schoolkinderen in Nigeria bevrijd na ontvoering

Tientallen schoolkinderen die zaterdagavond in het noordwesten van Nigeria werden ontvoerd door gewapende mannen, zijn zondagochtend bevrijd dankzij de gewapende tussenkomst van lokale bewoners die het heft in eigen handen namen. Dat heeft een woordvoerder van de lokale politie, Gambo Isah, gezegd aan AFP.

Zaterdagavond “werden 80 schoolkinderen die terugkeerden naar hun dorp Mahuta, in de staat Katsina (...), ontvoerd”, zegt de woordvoerder. “Ze konden zondagochtend bevrijd worden.” Volgens lokale bronnen ging het om 113 kinderen.

Ze werden zaterdagavond ontvoerd in de buurt van het dorp Baure toen ze met hun leraren terugkeerden van een religieuze ceremonie in een nabijgelegen dorp. Toen het nieuws Mahuta bereikte, de stad waar de kinderen vandaan komen, mobiliseerden de inwoners en de militieleden van een zelfverdedigingsgroep zich en gingen vervolgens op zoek naar de ontvoerders, die al snel werden geïdentificeerd als leden van de Fulbe-gemeenschap.

“We vielen hun gebied binnen, we wisten dat ze de kinderen vasthielden. We gijzelden ook enkele leden van hun gemeenschap en waarschuwden dat als er iets met onze kinderen zou gebeuren, er hier in de toekomst geen Fulbe meer zouden wonen”, zegt een woordvoerder. 84 kinderen konden worden bevrijd.

Gewapende bendes, soms enkele honderden man sterk, zaaien al jaren terreur op het platteland van centraal en noordwestelijk Nigeria, waarbij ze op grote schaal kinderen ontvoeren voor losgeld. Inwoners hebben zelfverdedigingsgroepen opgericht om zichzelf te beschermen, maar slagen er niet in het geweld te beëindigen. Sinds 2011 kwamen daarbij al zo’n 8.000 mensen om.