Werkgevers moeten coronatesten buitenlandse werknemers controleren

Bedrijven die buitenlands personeel willen inschakelen, moeten zelf controleren of die werknemers een negatieve coronatest hebben afgelegd voor ze in België aankwamen. Dat blijkt uit het ministerieel besluit over de vrijdag aangekondigde maatregelen.

Vanaf Kerstmis moeten niet-inwoners die vanuit een rode zone (bijna de hele wereld) naar België komen, verplicht een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud voorleggen. Dat geldt ook voor in het buitenland wonend of verblijvend personeel in de bouw, de land- en tuinbouw, de schoonmaak en de vleessector. In die sectoren werken nogal wat mensen uit Zuid- of Oost-Europa.

Uit het ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt nu dat de werkgevers voor aanvang van de werken zullen moeten nagaan of het negatieve testresultaat in orde is. Zonder negatief resultaat kan de werkgever of opdrachtgever geen beroep doen op de werknemer of zelfstandige die niet in België woont. De werkkracht moet dan in quarantaine tot er wel een negatief resultaat kan worden voorgelegd.

De bedrijven zullen voorzichtig willen zijn, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van bouwfederatie Bouwunie. Ze zijn al vertrouwd met de Passenger Locator Forms en dus gaat Waeytens ervan uit dat een bijkomend document geen probleem zal zijn.

Wel vraagt hij zich af in hoeverre de werkgevers zullen kunnen weten of een test maximaal 48 uur oud is. “Hoe zullen ze de echtheid van een buitenlandse test kunnen nagaan”, vraagt Waeyens zich af. “Men kan niet verwachten dat werkgevers halfslachtig dokterswerk gaan doen.” Waeyens pleit dan ook voor een uniform Europees coronatestformulier, maar beseft dat dat er niet meteen zal zijn. “Het zou wel nuttig zijn.”