Luchtlek in ruimtestation ISS nog altijd niet opgelost

Russische kosmonauten strijden nog steeds tegen een probleem met de zuurstofvoorziening in het ruimtestation ISS. Experts overwegen om het getroffen deel af te sluiten, meldden Russische media.

Na een telefoontje tussen het operationele commando in Moskou en de kosmonauten, neemt de druk om het lek te vinden toe, aangezien de zuurstofreserves en de luchtdruk nog steeds aan het afnemen zijn. De kosmonauten en het commandocentrum bespraken het afsluiten van het getroffen gedeelte, maar dit zou de algehele werking van het ISS beïnvloeden.

In de voorbije twee maanden waren er minstens vijf keer problemen met het bewuste systeem in het Russische segment van de spacemeccano. Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos heeft steeds gezegd dat er geen gevaar is voor de bemanning. Momenteel wonen en werken er zeven mensen in het ISS.