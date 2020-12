Honderdtal arrestaties bij protesten tegen Wit-Russische president Loekasjenko

In Wit-Rusland hebben ordetroepen zondag zowat 100 mensen opgepakt die deelnamen aan demonstraties tegen president Alexandr Loekasjenko. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken overtraden de betogers het verbod op bijeenkomsten.

Zoals elke zondag kwamen er op verscheidene plaatsen in Wit-Rusland mensen met onder meer de wit-rood-witte vlag van de oppositie op straat om te protesteren tegen Loekasjenko. In Minsk hielden demonstranten een mars verdeeld over meerdere groepen die tientallen tot honderden mensen telden.

Wit-Rusland is sinds begin augustus in de greep van massale protesten. Loekasjenko, die de voormalige Sovjet-republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen die toen werden gehouden, met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.

Sinds het begin van de protesten vielen er meerdere doden en honderden gewonden. Zowat 30.000 mensen werden al opgepakt.