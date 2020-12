Weggerukt in de tweede golf: 11 Belgen herdenken een dierbare die het coronavirus hen afgenomen heeft

Sinds het begin van de epidemie zijn in ons land al 18.371 mensen aan covid-19 overleden. Deze zomer dachten we dat het ergste achter de rug was. Begin september rondden we de kaap van 10.000 overlijdens. Nu komt het dubbele van dat aantal in zicht. 11 Belgen herdenken hier iemand die hen ontnomen werd tijdens de tweede golf. Opdat we de doden niet zouden vergeten.