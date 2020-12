Autobestuurder overleden na botsing in Ronse

Ronse - In het Oost-Vlaamse Ronse is een autobestuurder zondagavond om het leven gekomen na een botsing met een ander voertuig. De Oudenaardse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur op de N48 (Ninoofsesteenweg) in Ronse. Door nog onbekende oorzaak botsten de twee voertuigen op elkaar. De bestuurder van de zwaarst getroffen wagen overleefde het ongeval niet. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In de andere auto raakte de bestuurder lichtgewond en in shock.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan omdat er geen getuigen van het ongeval waren. De N48 blijft voorlopig in beide richtingen versperd tussen de kruispunten met de Lorettestraat en de Stijn Streuvelsstraat. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien door de lokale politie.