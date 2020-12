Vlaming in Londen getuigt over nieuwe strenge lockdown: “Zo’n chaos: logisch dat niemand zich nog aan de regels houdt, het lijkt wel ‘Little Britain’”

16 miljoen mensen in Londen en de rest van zuidoost-Engeland zitten sinds zaterdagavond middernacht weer in de strengst mogelijke lockdown. Amper vier uur eerder had premier Boris Johnson dat slechte nieuws gebracht, en die timing leidde tot drukte in de straten van de Britse hoofdstad, en tot chaos in de treinstations toen duizenden mensen nog wegvluchtten naar oorden waar de regels niet zo streng zijn. Het geduld van de Britten met BoJo raakt dan ook stilaan op: “De regering verandert constant van beleid”, aldus een Vlaming in Londen. “Tja, dan is het logisch dat niemand er nog iets van snapt, en dat niemand zich nog aan de regels houdt. Het lijkt wel ‘Little Britain’.”