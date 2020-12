Britten (bijna) nergens meer welkom: Europa sluit grenzen uit vrees voor nieuwe coronavariant, Duitsland vraagt om Europees topoverleg

Reizen naar Europa is voor Britten dezer dagen niet alleen moeilijker door de nakende Brexit: ook door de nieuwe variant van het coronavirus gaan de grenzen met het Verenigd Koninkrijk zondag in allerlei Europese landen dicht. Een overzicht.

Ons land was bij de eersten die zondagochtend reageerden op de beslissing die de Britse premier Boris Johnson zaterdagavond aankondigde: 16 miljoen mensen in Londen en het zuidoosten van Engeland komen daar weer in een bijzonder strenge lockdown terecht, om zo de verspreiding van een nieuwe en meer besmettelijke variant van het coronavirus tegen te gaan.

Uit voorzorg tegen die nieuwe mutatie voert België een inreisverbod in vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod op alle passagiersreizen (lucht-, trein- en maritiem) gaat zondag om middernacht in. Het geldt ook voor reizigers in transit, die dus bijvoorbeeld enkel in ons land overstappen. Vrachtvervoer blijft wel mogelijk. Belgen die door de maatregel dreigen vast te zitten in het Verenigd Koninkrijk, kunnen contact opnemen met de Belgische ambassade in Londen, of met de FOD Buitenlandse Zaken voor ondersteuning.

Het verbod loopt minstens 24 uur. Kort, omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. “We hebben nog geen sluitend antwoord”, verklaarde premier Alexander De Croo zondagochtend in ‘De zevende dag’ die korte periode. Voor reizigers die met de wagen uit het VK komen – sowieso al een rode zone – zal nauwer toegezien worden om de naleving van de quarantainemaatregelen. “Wie aankomt, zullen we heel duidelijke informatie geven over wat van hen verwacht wordt”, zei De Croo.

Ferry’s naar Nederland

De Nederlandse regering was zondagochtend de eerste die een verbod instelde voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat verbod is langer van kracht: nu al zeker tot 1 januari. Ferry’s tussen Nederland en het VK blijven voorlopig wel volgens schema varen. Woordvoerders van ferrymaatschappijen Stena Line en DFDS laten weten dat ze vanuit de overheid geen bevel hebben gekregen om de verbindingen stop te zetten.

Frankrijk kiest wel voor een volledig inreisverbod: daar geldt vanaf zondagavond middernacht een inreisverbod van (voorlopig) 48 uur voor zowel personen- als vrachtverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Foto: EPA-EFE

Vliegverbod

Ook Italië legt het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk volledig stil. “Als overheid hebben we de plicht om Italianen te beschermen”, aldus reageerde minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. “Onze prioriteit is het beschermen van Italië en onze landgenoten.”

Duitsland kiest eveneens voor een vliegverbod (tot en met 31 december), maar laat wel ruimte voor enkele uitzonderingen, zoals voor cargovluchten, vluchten met medisch personeel, of wanneer vliegtuigen met alleen hun bemanning terugkeren. In Oostenrijk zit een soortgelijk verbod in de pijplijn, maar daar wordt nog gewerkt aan de concrete uitwerking van de maatregel, liet het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid weten.

Griekenland kiest voorlopig (nog) niet voor een verbod, maar het land kondigde wel aan de quarantaineverplichting voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk te verlengen. Wie vanaf maandag uit het land aankomt, moet een week in isolatie. Voor reizigers uit andere Europese landen blijft een quarantaineduur van drie dagen gelden. Ook een negatieve PCR-test en een sneltest bij aankomst zijn verplicht.

Foto: AFP

Verenigd (?) Koninkrijk

Schotland voert dan weer een strikt reisverbod met de rest van het Verenigd Koninkrijk aan tijdens de feestperiode. Dat heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon aangekondigd. “We kunnen simpelweg niet riskeren dat de nieuwe coronavariant het land binnenkomt als we dat kunnen vermijden”, zei ze. Schotland zal vanaf 26 december drie weken lang onder de strengste beperkingen vallen, voegde ze eraan toe, met regels over hoeveel huishoudens mogen mixen, en dat alleen op eerste kerstdag.

Wales nam ook maatregelen als reactie op de nieuwe virusvariant, met lockdown-beperkingen die op zaterdag om middernacht in plaats van tijdens de kerstperiode van kracht werden.

Ierland schort zowel vluchten en veerboten vanuit het Verenigd Koninkrijk. De maatregel wordt later op zondag van kracht, en geldt voor alvast 48 uur, meldt de Ierse omroep RTE. De officiële aankondiging wordt in de avond verwacht. De regering bekijkt dinsdag of de beperkingen moeten worden verlengd.

Foto: AP

Europees overleg

Mogelijk worden de verschillende Europese reisverboden de komende dagen nog aangepast, na overleg tussen de Europese Commissie en de leiders van de EU-lidstaten. Zondag was er al een topoverleg tussen Duits bondskanselier Angela Merkel, Frans president Emmanuel Macron, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel over de situatie. Daarnaast roept Duitsland, dat momenteel het roterend voorzitterschap van de Europese Raad in handen heeft, de Europese lidstaten maandag om 11 uur ook bijeen voor een spoedberaad via het Europese crisisresponsmechanisme IPCR.

De nieuwe variant van het coronavirus zou tot 70 procent besmettelijker zijn. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding publiceerde zondag een “bedreigingsevaluatie” over de nieuwe mutatie. Het vraagt landen en laboratoria in Europa onder meer om virusstammen snel te analyseren om mogelijke gevallen van de nieuwe variant te identificeren. Mensen die gelinkt zijn aan bevestigde besmettingen met de nieuwe mutatie, of die in getroffen gebieden zijn geweest, moeten onmiddellijk geïdentificeerd, getest, geïsoleerd en opgevolgd worden, luidt het voorts.