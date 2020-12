Twee lichtgewonden bij gasontploffing in centrum van Hasselt, hulpdiensten evacueren omwonenden

Hasselt - In de Hasseltse binnenstad, in de Minderbroedersstraat, vond zondagavond een gasexplosie plaats, waarbij er twee lichtgewonden vielen. Er is momenteel een veiligheidsperimeter van 500 meter ingesteld door de hulpdiensten aan het restaurant waar de ontploffing zich voordeed. De hulpdiensten zijn nog steeds massaal ter plaatse en via de sociale mediakanalen van de stad Hasselt wordt opgeroepen om de buurt te vermijden.

Rond 18.00 uur was bij de brandweer de melding binnengekomen dat er in de Minderbroedersstraat een gasgeur hing. De bewoners van een appartement werden geëvacueerd en er werden de nodige metingen gedaan. Omstreeks 19:30 uur vond er een ontploffing plaats in een restaurant. Daarbij zouden naar verluidt twee gewonden zijn gevallen, mogelijk loopt dat aantal nog op.

“Momenteel zijn we nog bezig met de evacuatie van alle bewoners in een straal van 500 meter rond de ontploffing. De brandweer en de diensten van netbeheerder Fluvius zijn momenteel bezig met het lek op te sporen en te dichten en de oorzaak van de ontploffing te zoeken”, zo laat Dorien Baens van de politiezone LRH weten.

De omwonenden worden in eerste instantie in de gemeentelijke sporthal opgevangen.