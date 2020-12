Duitse minister: “Nieuwe coronavariant heeft geen invloed op vaccinatie”

De experts van de Europese Unie zijn op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, tot de conclusie gekomen dat de huidige coronavaccins ook doeltreffend blijven tegen de gemuteerde variant die zich met name snel in Engeland verspreidt. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zondagavond gezegd op de Duitse publieke omroep ZDF.