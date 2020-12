Politie heeft handen vol met lockdownfeesten: van trouw in Vilvoorde tot kerstfeest in Eeklo en aangevallen agenten in Waterloo

Op tientallen plaatsen in ons land heeft de politie het voorbije weekend lockdownfeestjes moeten stilleggen. Feestvierders laten zich duidelijk niet afschrikken door de strengere aanpak van de politie en parketten, mét torenhoge boetes. Van een familiekerstfeest met 27 aanwezigen in Eeklo, over negen jongeren in Zonhoven tot een huwelijksfeest met 54 volwassenen in Vilvoorde. Overal werd gefeest. Een overzicht.

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) heeft zondagmiddag in Vilvoorde een groot huwelijksfeest stilgelegd in een leegstaand restaurant. Er waren 54 volwassenen aanwezig en een tiental kinderen. Dat bevestigen burgemeester Hans Bonte en het parket Halle-Vilvoorde.

“We maken voor iedereen een proces-verbaal op en zullen daarna zien wie er welke boete krijgt of eventueel onmiddellijk gedagvaard wordt als het om de organisatoren gaat”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. Over de interventie zelf en hoe die verlopen is, zijn geen details bekend.

Negen jongeren werden in Zonhoven betrapt op een feest in de nacht van vrijdag op zaterdag. De jongeren waren tussen de 18 en 27 jaar oud en werden allemaal bestuurlijk aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Omdat de bewoners de deur niet wilden openen, betraden de agenten, met toestemming van de procureur, de woning. Daar troffen ze de negen jongeren aan en werd er ook een fles lachgas gevonden. De organisator kreeg een boete van 4.000 euro, de anderen kregen een boete van 750 euro.

In Oostende heeft een man zaterdagavond een bekkenbreuk opgelopen op een lockdownfeestje nadat hij had proberen vluchten van de politie. De politie controleerde de woning na klachten van nachtlawaai. Er bleek inderdaad een lockdownfeestje aan de gang te zijn met een negental aanwezigen. Enkele aanwezigen probeerden weg te vluchten van de politie. Een man probeerde zich te verstoppen door zich langs buiten uit het raam te laten hangen. Daarbij kwam hij ten val op het voetpad. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en de aanwezigen kregen een boete van 750 euro, bevestigt korpschef Philip Caestecker zondag.

Ook in Brussel moest de politie dan weer een feest met 29 aanwezigen stilleggen. De feestvierders hadden speciaal een woonst gehuurd via Airbnb. De politie werd verwittigd door buren. Tegen de aanwezigen op het feestje werd proces-verbaal opgesteld. En ook op meerdere andere locaties in de stad moest de politie tussenbeide komen omdat de coronamaatregelen er overtreden werden. Het ging volgens de politie steeds om bijeenkomsten waar vijf tot zes personen aanwezig waren

Aan de Herzieningslaan in Anderlecht legde de politievrijdagavond een lockdownfeestje stil. Daar waren naar schatting tussen twintig en dertig vrienden samengekomen. Een patrouille merkte op dat er heel wat heen- en weergeloop was aan het gebouw en hield de boel in de gaten. Toen de politie besloot dat het welletjes was geweest, sloegen een vijftiental mensen op de vlucht. Ondanks versterkingen konden slechts een tiental personen geïdentificeerd worden. Zij kregen allemaal een boete onder de neus geschoven.

Ook in Laken bleek een shishabar verdoken geopend. Bij aankomst van de politie waren er zeven personen in de zaak. Ook zij kregen een proces-verbaal.

In Eeklo heeft de politie zaterdag een lockdownfeestje stilgelegd in een feestzaal, waar 27 personen een familiekerstfeest hadden georganiseerd. Op het feest in een zaal aan de Zeelaan in Eeklo waren 12 volwassenen en 15 kinderen aanwezig. De volwassenen kregen een minnelijke schikking van elk 750 euro voorgelegd.

De organisator, de pater familias van de groep, zal verhoord en gedagvaard worden. Het gaat om een 73-jarige man uit Knokke-Heist. Hij zal zich binnenkort voor de politierechtbank moeten verantwoorden. De discobar werd door de politie in beslag genomen.

Vrijdagnamiddag had de politie van Balen in de Antwerpse Kempen de handen vol met een bedrijfsfeest. Daar was een dertigtal personen aanwezig was. De politie nam er na contact met het parket ook twee frietkramen, dj-materiaal en een wagen in beslag. “De zaakvoerder argumenteerde dat het ging om een groep mensen die op de werkvloer ook samen is, maar dat is natuurlijk geen geldig excuus”, zegt commissaris Robert Lehaen van de politiezone Balen-Dessel-Mol.

In Gent moest de politie niet uitrukken voor een lockdownfeest. Daar werd een uitbater van een mobiele koffiebar tot twee keer toe betrapt op het schenken van alcoholische dranken. De politie stelde zaterdag rond het middaguur een eerste keer vast dat de uitbater van de koffiebar ook alcoholische dranken verkocht zoals Irish coffee, hoewel dat niet toegelaten is volgens de huidige coronamaatregelen. De man kreeg toen een minnelijke schikking van 750 euro gepresenteerd, maar rond 17 uur stelden agenten in burger vast dat de barista opnieuw alcohol verkocht. Klanten die dranken hadden afgehaald, stonden ook dicht op elkaar rond een tafel van de verkoper.

Bij een politiecontrole in Waterloo zijn vrijdagavond zelfs agenten aangevallen. De politie werd vrijdag omstreeks 23.30 uur opgetrommeld voor een lockdownfeestje, waar een tiental personen aanwezig waren. De eigenaars van de woning keerden zich evenwel tegen de agenten, en deelden klappen uit aan de politie. De vader, moeder en oudste dochter zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank, aldus het parket.