Raketten afgevuurd op Amerikaanse ambassade in Irak

Zeker vijf raketten zijn zondag afgevuurd op het oostelijke deel van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Drie raketten landden in de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de zwaarbeveiligde “groene zone”, aldus een veiligheidsbron. Twee andere raketten kwamen in woonwijken terecht. Het luchtafweersysteem van de ambassade zou in werking zijn getreden.

Volgens een mededeling van de Iraakse ordetroepen richtte de aanval materiële schade aan, maar vielen er geen slachtoffers. De aanval is de derde tegen Amerikaanse militaire of diplomatieke faciliteiten sinds de Amerikanen in oktober een wapenstilstand waren overeengekomen met pro-Iraanse facties in Irak.

De spanningen in Bagdad lopen op in de aanloop naar de eerste verjaardag van de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd op 3 januari gedood nabij de Iraakse hoofdstad door een Amerikaanse droneaanval. Volgens Iraakse bronnen trokken de Verenigde Staten uit veiligheidsoverwegingen al hun deel van hun personeel terug.