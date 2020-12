De onderhandelingen tussen RC Genk en Atalanta over de transfer van Joakim Maehle gaan een laatste fase in. Italiaanse media hebben het over een transferbedrag van 11 miljoen plus bonussen. Die zouden het bedrag kunnen doen oplopen tot 15 miljoen. Atalanta haalde de afgelopen jaren ook al Castagne en ­Malinovskyi weg bij RC Genk.