In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn drie kinderen omgekomen en vijf anderen gewond geraakt nadat een granaat die ze hadden gevonden, was ontploft. Dat meldt de omroep Fana BC.

Een groep straatkinderen vond de granaat buiten op de grond, zei Alemayehu Ayalqe van de politie van Addis Abeba. Van wie de granaat was en hoe die er terecht was gekomen, is niet bekend.