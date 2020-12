Domper voor Zulte Waregem: spits Tomas Chory minstens tien weken out

Slecht nieuws voor Zulte Waregem: het zal zijn spits Tomas Chory minstens een tiental weken moeten missen. De spits kwam vroeg in de partij tegen Antwerp afgelopen woensdag slecht neer in het strafschopgebied en liep daarbij een zware enkelbessure op. De onbeschikbaarheid van Chory is een zware domper voor Essevee, want sinds zijn transfer van Viktoria Pilzen was de boomlange aanvaller al goed voor drie doelpunten en een assist in acht wedstrijden. Sowieso zit Zulte Waregem niet al te breed in het aanvallende compartiment. Met Jelle Vossen en Gianni Bruno heeft Francky Dury slechts twee volwaardige spitsen over.