Lionel Messi deelt mythisch record van de Braziliaan Pelé, maar wie is nu de échte koning?

Laat het ons even niet hebben over de miserie van Barcelona. Barça kwam weer niet verder dan 2-2-gelijkspel tegen Valencia, maar Lionel Messi (33) scoorde wel zijn 643ste goal voor de Blaugrana. Daarmee evenaart de Vlo een ongenaakbaar gewaand record: het aantal goals voor één club. Dat stond op naam van de Braziliaan Pelé (80), die 643 keer raak trof voor Santos. Al beweert O Rei dat hij in clubverband meer dan 1000 goals maakte in Brazilië. Waren Pelés felicitaties voor Messi dan van harte?