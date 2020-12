Nooit eerder lagen er zo veel bomen onder de kerstboom: “Vroeger gaven we een doos chocolade, nu een boom”

Een boom schenken is nooit zo populair geweest als nu. Bos+, de organisatie waarbij je ‘een boom’ kan kopen om te schenken aan iemand, plant dit seizoen meer dan dubbel zoveel hectare als de voorbije jaren. Vooral bij bedrijven zijn de bomen populair als groen cadeau voor de klanten of het personeel. “Vroeger gaven we een doos chocolade, nu een boom.”