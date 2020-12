Victoria (29) verloor ouders aan kanker, en is nu zelf herstellende: “Ik wíst dat ik ook kanker zou krijgen, al verwachtte ik het niet zo vroeg”

Gent -

Het begon als verrassing voor haar verjaardag. Haar vrienden wilden Victoria Storme (29) uit Gent een hart onder de riem steken na een jaar waarin ze een tumor in haar borst ontdekte én waarvan ze ook herstelde. ‘Victory’ staat daarom onder haar beeltenis op de T-shirts die haar vrienden voor haar ontwierpen. Dat was zo’n succes dat de shirts binnenkort ook aan het grote publiek worden verkocht. “Ik besef niet hoe zwaar het is geweest, maar dat hoeft niet. Ik onthoud vooral mijn luxe aan vrienden.”