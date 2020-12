Het was een druk jaar voor de ooievaar van Pairi Daiza: meer dan veertig baby’s waarvan enkele die in het wild uitgestorven zijn

Panda’s werden er dit jaar niet geboren, maar het baby-album van Pairi Daiza is daarom niet minder indrukwekkend. Dit jaar zagen er – naast de vele vogels en vissen – een veertigtal dieren het levenslicht. Waaronder enkele zeer uitzonderlijke geboortes zoals die van een Aziatische olifant, een nijlpaard, een orang-oetang en enkele soorten die in het wild bedreigd of zelfs helemaal uitgestorven zijn, zoals het pater-davidshert of de spinschildpad. Wat er met al deze baby’tjes zal gebeuren eens ze groot zijn? Dan gaan ze zeer vaak naar andere parken om inteelt te vermijden. Maar zover is het nog niet. “Zolang ze hun ouders nodig hebben, blijven ze hier.”

De kleine olifant werd geboren in de nacht van 17 op 18 december Foto: Pairi Daiza

1 Aziatische olifant

De nieuwste aanwinst in het park. De Aziatische olifant Soraya beviel in de nacht van 17 op 18 december van een jongetje. Soraya is tien jaar, de papa van het kalfje is de 20-jarige Po Chin die nog maar sinds dit jaar in het Henegouwse dierenpark is, maar intussen wel al vier keer vader werd.

Foto: ISOPIX

1 orang-oetan

Op 28 november kwam Mathaï op de wereld. De Sumatraanse orang-oetang is het tweede jong van Ujian en Sari. Zijn broertje Berani is intussen 4. Orang-oetangs zijn met uitsterven bedreigd, maar binnenkort verwachten ze in Pairi Daiza nóg een geboorte. Dan telt het dierenpark zeven orang-oetangs.

1 reuzenmiereneter

Begin oktober kregen de reuzenmiereneters Inca en Eusebio een kleintje.

Foto: Pairi Daiza

2 roodharige panda’s

Miyuko en Mitsuke werden geboren in juli.

2 zeehondjes

Marin en Polochon werden geboren op 4 en 8 juli.

1 grijze goral

Op 4 juni werd de grijze goral Gaby geboren. Een goral is nauw verwant aan een gems en leeft in het wild vooral op grote hoogte.

Foto: Pairi Daiza

2 gouden takins

In maart werden twee gouden takins geboren. Dat is een bedreigde diersoort waarvan er ook maar zeer zelden jongen geboren worden in dierentuinen.

Foto: Pairi Daiza

1 pater-davidshertje

Deze soort is uitgestorven in het wild. Het gaat om het eerste jong van het vier jaar oude koppel dat in het dierenpark huist. De verzorgers van de herten stelden de geboorte op 1 april vast.

1 blauwschaap

Dit mannetje werd geboren in juni en kreeg de naam Yao. Deze bedreigde geitachtige leeft onder andere in de bergketens en op de hoogvlakten van Azië of Pakistan. De geboorte van een jong in een dierentuin is zeldzaam.

2 spinschildpadden

Van deze schildpaddensoort die als ‘kritiek bedreigd’ genoteerd staat, werden in juli twee kleintjes geboren. Ze komen in het wild zo goed als niet meer voor, behalve dan in het zuidwesten van Madagaskar. Alleen gebruikt de bevolking ze daar als eten of voeren ze de dieren uit als huisdier.

Foto: Pairi Daiza

1 stellerzeeleeuw

Moeder Kiska beviel voor de ogen van de bezoekers in mei van Sunny.

1 dromedaris

Op 2 mei werd deze dromedaris geboren. Het mannetje is het jong van Barak en Eva.

1 rendier

Rendier Lagertha beviel van een kleintje in mei.

1 luiaard

In de Tropische Serre werd in mei een luiaard geboren. Na de geboorte bleef hij nog lang stevig hangen aan zijn moeder Laya.

Foto: Pairi Daiza

2 sitatoenga's

In augustus werden er twee sitatoenga’s geboren. Dat is een Afrikaanse antilopesoort.

3 ringstaartmaki’s

In maart werd Norma geboren, een maandje later volgde Mialy en in mei was er nummer drie: Liva.

2 bizons

Op 3 en 5 mei werden twee vrouwtjesbizons geboren.

Foto: Pairi Daiza

1 Kaapse buffel

De Kaapse buffel Lu’ka werd op 23 maart geboren. Het is het jong van papa Husjan en mama Maya.

Foto: Pairi Daiza

1 nijlpaard

Nijlpaard Nema beviel op 12 februari van een mannetje. De soort is met uitsterven bedreigd, de geboorte van een gezond nijlpaardjong kan indien nodig ooit helpen om de soort te herintroduceren.

Foto: Pairi Daiza

1 alpaca

Mannetje Nino werd geboren op 19 augustus.

2 stekelvarkens

De twee stekelvarkentjes Picotti en Picotta werden in juni geboren.

5 meerkatten

Babyboom bij de meerkatten, daar beviel mama Ayla op 14 juli van 5 baby’s.

Foto: Pairi Daiza

2 pinchéaapjes

Van dit aapje dat kenmerkend is door de grote bos lang wit haar op zijn kop, zijn er in maart twee geboren

2 damherten

In enkele dagen tijd zagen in juni twee damherten het levenslicht.