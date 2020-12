Wat is er aan de hand - euhm - aan de kuit? Mysterieuze blessure houdt Hendrik Van Crombrugge voor de rest van het jaar aan de kant

Timon Wellenreuther blijft in doel bij Anderlecht. De Duitse keeper ging vrijdag nochtans niet vrijuit in de 1-0-nederlaag tegen Charleroi, maar moet niet vrezen voor zijn plaats. Hendrik Van Crombrugge speelt namelijk niet meer in 2020 en staat zondag niet onder de lat tegen Beerschot. Zijn mysterieuze handblessure blijkt nu een vervelende kuitblessure te zijn