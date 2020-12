Geen “praktijktesten”, maar Vlaamse regering voert gelijkaardig systeem wel in onder andere naam

De Vlaamse regering voert dan toch een systeem van praktijktesten tegen discriminatie in. Excuseer, “correspondentietesten”. Zo heet het officieel. Het is niet de bedoeling dat de overheid die gebruikt om te sanctioneren, wel om sectoren die het niet goed doen op hun tekortkomingen te wijzen. “Dit bestaat al in verschillende steden, en daar blijkt dat het systeem werkt”, maakt minister Bart Somers (Open VLD) zich sterk.