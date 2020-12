Minister Van Quickenborne woest om vele lockdownfeestjes: “Onwaarschijnlijk dat mensen zo’n asociaal en crimineel gedrag vertonen”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) haalt uit naar de organisatoren en deelnemers van de vele tientallen lockdownfeestjes die dit weekend her en der in het land georganiseerd zijn. “Asociaal en crimineel”, noemt hij ze. Ondanks de zware straffen en boetes moest de politie afgelopen weekend in zowat het hele land uitrukken om feestjes stil te leggen.