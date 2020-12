Gebarentaaltolken in de bloemen gezet door premier: “Eindelijk die erkenning waar wij al lang voor vechten”

Premier Alexander De Croo sloot de persconferentie vrijdag af met “nog één laatste ding: ik zou het team van de doventolken willen bedanken, zij zorgen ervoor dat honderdduizenden deze persconferenties kunnen volgen.” Onderaan op het televisiescherm stond intussen Jaron Garitte (24) in Vlaamse gebarentaal de woorden van de premier te tolken met een lach van oor tot oor. “Ik hield me in, want ik moest professioneel blijven. Net zoals wanneer strenge kerstmaatregelen worden aangekondigd: ik mag niet tonen hoe ik me daarbij voel.”