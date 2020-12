AA Gent is terug, en dat kun je zien aan Sinan Bolat: “Ik heb nooit aan mijn kwaliteiten getwijfeld”

Minder dan een maand geleden leek de kans dat we eind december allemaal gevaccineerd zouden zijn nog groter dan dat AA Gent zondag zou gaan winnen op het veld van Club Brugge. En toch deden de Buffalo’s het, met dank aan een solide organisatie en vooral: een beresterke Sinan Bolat (32). Nog maar even terug was de Turkse Belg nog een weifelende keeper, zondag toonde hij zich de verpersoonlijking van de heropstanding van AA Gent.