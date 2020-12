Amerikaanse Congres bereikt akkoord over coronasteunpakket

Democraten en Republikeinen van het Amerikaanse Congres hebben zondag een akkoord bereikt rond een steunpakket om de economische gevolgen van de coronapandemie te temperen. Dat hebben de Republikeinse meerderheidsleider van de Senaat, Mitch McConnell, en zijn Democratische tegenhanger, Chuck Schumer, zondag (lokale tijd) aangekondigd.

De politici zijn het eens geworden over een steunpakket van bijna 900 miljard dollar. Wel moeten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (samen het Congres) nog formeel stemmen over het akkoord. Het is onduidelijk wanneer dat gebeurt.

Het is het op een na grootste economische steunpakket uit de Amerikaanse geschiedenis. Tijdens de eerste coronagolf in maart werd ongeveer 2.300 miljard dollar uitgetrokken.

In het akkoord is onder meer voorzien in een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en een directe eenmalige betaling van 600 dollar voor veel burgers. Voorts zal geld vloeien naar de kleine ondernemingen, ziekenhuizen, scholen en de distributie van de coronavaccins.

“Onze burgers blijven tijdens deze vakantieperiode tegen het coronavirus vechten, maar ze zullen niet alleen vechten”, zei McConnell. Hij betreurde wel dat het akkoord “maanden geleden” niet werd bereikt. Democraten en Republikeinen lagen maandenlang in de clinch met elkaar over het steunpakket.

Shutdown dreigt weer

Daarnaast wordt nog onderhandeld over de begroting die de periode tot september 2021 beslaat. Mogelijk wordt het steunpakket daarin opgenomen. Die begroting heeft een totale omvang van 1.400 miljard dollar. Als ze het daarover zondag voor middernacht (lokale tijd) niet eens worden, dreigt een zogeheten ‘shutdown’ van de overheidsdiensten. De shutdown werd al twee keer vermeden door het uitstellen van de deadline.