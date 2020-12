Stakingen bij De Lijn: bus- en tramreizigers moeten rekening houden met hinder

Bij De Lijn starten de vakbonden maandag acties. Er zijn werkonderbrekingen aangekondigd, maar het is nog onduidelijk of die veel hinder zullen teweegbrengen voor de reizigers. De Vlaamse vervoersmaatschappij adviseert om de informatie op de website en in de app van De Lijn in de gaten te houden.

De bonden staken om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen. Directeur-generaal Roger Kesteloot reageerde dat de bonden “van kwade wil” zijn en “destructief gedrag” vertonen. De staking is volgens hem “spierballengerol voor intern vakbondsgebruik”. De Lijn heeft al heel wat inspanningen gedaan voor de technische dienst, luidt het ook.

De bonden waarschuwden dat de staking voelbaar zal zijn over heel Vlaanderen en in alle geledingen van De Lijn. Bovendien gaven ze geen einddatum voor de acties. “Dat zal afhangen van de reactie van de directie”, klonk het.

“Geen overvolle bussen”

De Lijn waarschuwt reizigers dat ze hinder kunnen verwachten. Maar waar en wanneer die voelbaar zal zijn, kan de maatschappij niet inschatten. “We kunnen reizigers alleen adviseren om voor hun vertrek onze online kanalen te checken.”

Doordat de actie in de vakantie valt, verwacht De Lijn niet dat er overvolle bussen zullen zijn. “In de herfstvakantie merkten we al dat er minder reizigers waren. Er is geen schoolspits en er zijn ook veel werkenden met vakantie”, zei woordvoerster Astrid Hulhoven vorige week.