Staking bij De Lijn: in heel Vlaanderen hinder, helft bussen en trams rijdt niet

Bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er maandag in heel Vlaanderen hinder door vakbondsacties. Omstreeks 6.15 uur bleek al dat de oproep van de bonden goed werd opgevolgd. Ongeveer de helft van de bussen en trams rijdt niet. Dat is vernomen van woordvoerster Karen Van der Sype van De Lijn. In Antwerpen is het aanbod nog beperkter. Daar rijdt amper een kwart van de trams en bussen.