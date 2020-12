Waarom draagt Napoli-trainer Gennaro Gattuso al een tijdje een ooglapje tijdens wedstrijden?

Je zou hem ervan kunnen verdenken een piraat te zijn, maar nee. Gennaro Gattuso draagt puur om medische redenen een ooglapje tijdens wedstrijden van Napoli.

Het was afgelopen woensdag een opmerkelijk zicht tijdens de topper tegen Inter. Gattuso, in zijn hoogdagen een wereldtopper bij Milan, met een wit ooglapje op z’n bril langs de zijlijn. Roepend op spelers zoals Dries Mertens en Lorenzo Insigne. Zondag was het opnieuw het geval. Deze keer een zwart stukje stof voor zijn rechteroog voor de match tegen Lazio.

Waarom? Wel, de Italiaan heeft blijkbaar last van een oogziekte genaamd myasthenia gravis. Het is een auto-immuunziekte die de spieren rond de ogen aantast. Veel voorkomende klachten daarbij zijn hangende oogleden en dubbelzien. Om de ziekte te bestrijden moet Gattuso een corrigerende bril dragen en een ooglapje. De ziekte kan variëren en soms beter worden, maar de Italiaanse trainer had er deze week duidelijk last van.

Het ooglapje bracht Gattuso overigens geen geluk want Napoli verloor zowel van Inter (2-0) als van Lazio (1-0). Tussendoor zag hij ook Dries Mertens uitvallen met een blessure.