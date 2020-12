Belgische arts klaagt politiegeweld aan: “Wat ik dit weekend zag, tart alle verbeelding”

Op sociaalnetwerksite Facebook dook afgelopen weekend een merkwaardig bericht op. Een dokter uit het Waals-Brabantse Waterloo heeft het over een uit de hand gelopen politie-interventie waarbij verschillende leden van dezelfde familie hardhandig aangepakt werden. De moeder zou zelfs hersenschade opgelopen hebben. Dat schrijft Sudinfo.

Jean-Laurent Veys, een huisarts uit Waterloo, vertelt op Facebook hoe een familie uit het nabijgelegen Lasne volgens hem het slachtoffer werd van ‘ongerechtvaardigd politiegeweld’. “Ik moet me houden aan het beroepsgeheim maar wat ik dit weekend zag, tart alle verbeelding. Zaterdagnamiddag rond 15.00 uur werd ik gebeld voor een dringend huisbezoek. Toen ik aankwam, verkeerde de hele familie, die in een prachtig huis woonde, in shock. Het gezin, bestaande uit moeder, vader en twee dochters, waren toen net vrijgelaten door de politie. Allemaal waren ze ernstig gewond of in shock.”

Volgens de dokter had de familie de avond ervoor het bezoek gekregen van de politie, na klachten van geluidsoverlast. “Zonder mandaat of geldige reden ging de politie het huis binnen. De moeder protesteerde en werd toen zomaar op de grond gegooid. Ze werd in elkaar geslagen door twee politieagenten. Ondertussen werd een pistool tegen het hoofd van de vader gezet.” De kinderen slaagden erin om alles te filmen met hun gsm en deelden de video’s op sociale media.

“De moeder werd overgebracht naar het ziekenhuis van Eigenbrakel. Ze heeft een gebroken neus en meerdere kneuzingen. Toen de artsen met haar klaar waren, werd ze samen met haar gezin naar de gevangenis gebracht. Pas de volgende dag werd de familie opnieuw vrijgelaten.” Het derde kind van het gezin, een dertienjarig meisje, werd alleen thuis achtergelaten.

Veys onderzocht de moeder en spreekt van schade aan de hersenen. “Meer onderzoek en een hersenscan zal moeten uitwijzen of deze vrouw iets zal overhouden aan het geweld.”

De arts hoopt met zijn bericht het politiegeweld te doen stoppen. “De zaak is in handen van het gerecht. Ik kan alleen maar hopen dat dit niet meer gebeurt.”