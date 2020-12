Storm Krovanh eist al zeker negen mensenlevens op Filipijnen

Bij overstromingen en aardverschuivingen op de Filipijnen, veroorzaakt door de tropische storm Krovanh, zijn al zeker negen doden gevallen. Dat melden lokale overheidsfunctionarissen.

Zes van de slachtoffers kwamen om bij overstromingen in de zuidelijke provincies Agusan del Sur en Surigao del Sur. In de oostelijke provincie Leyte vielen twee doden bij aardverschuivingen, en ook in de subregio Davao was een slachtoffer te betreuren.

Meer dan 36.000 mensen moesten door het noodweer op de vlucht slaan. De storm veroorzaakte voor 1,9 miljoen euro schade.

De storm raasde in het weekend over de zuidelijke en oostelijke provincies van de Filipijnen, en het weerbureau verwacht dat hij dinsdag de archipel zal verlaten.