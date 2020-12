Eredame Miss France slachtoffer van antisemitisme

April Benayoum, die afgelopen weekend de tweede plaats wegkaapte in de Miss France verkiezing, is op sociale media het slachtoffer geworden van discriminatie. De 21-jarige vertelde tijdens de show over haar Israëlische roots en dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

Na het interview werd Benayoum op sociaalnetwerksite Twitter onder vuur genomen en er was zelfs sprake van antisemitisme. De tweets werden meteen veroordeeld door verschillende Franse politici en Joodse groeperingen.

“Het is jammer dat we dit in 2020 nog moeten meemaken”, zegt Benayoum in een interview met de krant Var-Matin. “Het spreekt voor zich dat ik zo’n reacties veroordeel maar het raakt me helemaal niet.”

Je suis profondément choqué par la pluie d’insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer. Honte à leurs auteurs. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 20, 2020

Onder meer de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zegt dat hij verontwaardigd is over de antisemitistische reacties aan het adres van de jonge vrouw. “Dit kunnen we niet negeren. De politie onderzoekt de zaak.”