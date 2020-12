Regering sluit inreisverbod van twee weken van en naar Verenigd Koninkrijk niet uit, ook vrachtwagentransport ligt lam

De federale regering communiceert na het Europees overleg over de nieuwe coronavariant over het inreisverbod van en naar het Verenigd Koninkrijk dat om middernacht inging en voor 24 uur geldt. Zo meldt de woordvoerster van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. De minister sloot in De Ochtend niet uit dat het verbod met een of twee weken zou verlengd kunnen worden.

België voerde zondag een inreisverbod van 24 uur in nadat het Verenigd Koninkrijk een strenge lockdown invoerde omdat er een variant van het coronavirus was opgedoken die veel besmettelijker is. Het inreisverbod geldt zowel voor vliegreizen als voor Eurostar-ritten. “Maar het verbod zal ook het transport per vrachtwagen over het Kanaal bijna volledig lamleggen”, zegt Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners.

Brexit

“Zo goed als al het verkeer richting Verenigd Koninkrijk zal stilvallen. Chauffeurs kunnen wel vertrekken, maar weten niet of ze kunnen terugkeren. Alleen het ‘onbegeleid transport’ vanuit Zeebrugge, waarbij goederen met de ferry worden overgezet en ter plaatse behandeld door een Britse vervoerder, zal nog kunnen doorgaan.”

De impact is des te groter omdat de laatste weken het verkeer naar het VK met de helft was gestegen door de nakende Brexit. “Die files zullen opdrogen. Het reisverbod geldt nu voor 48 uur, maar daarna zijn er natuurlijk de eindejaarsfeesten, waardoor veel chauffeurs vakantie hebben en het sowieso een rustigere periode is.”

Spoedberaad

Zondagavond riep Duitsland, dat momenteel het roterend voorzitterschap van de Europese Raad in handen heeft, de Europese lidstaten maandag om 11 uur ook bijeen voor een spoedberaad via het Europese crisisresponsmechanisme IPCR. Het gaat om een overleg met technici, onder hen ook virologen, die geacht worden om een advies te verstrekken over de nieuwe coronavariant. Dat verduidelijkt de woordvoerster van minister Verlinden.

Op basis van dat advies zal de federale regering haar standpunt communiceren over de nieuwe variant en een mogelijke verlenging van het reisverbod van en naar het VK.

