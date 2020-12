Nieuwe glazen geluidsschermen hebben vervelend neveneffect bij lage winterzon: “Afschuwelijk en erg gevaarlijk”

In de nieuwe glazen geluidsschermen naast de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke wordt bij momenten de lage winterzon zodanig gereflecteerd dat automobilisten er ernstige hinder van ondervinden. Lantis, de bouwheer van Oosterweel, noemt het een kwestie van gewenning en raadt bestuurders aan afstand te houden en hun snelheid aan te passen.

Luc Beaucourt, voormalig urgentiearts en bekend om zijn schokcampagnes in de strijd tegen de weekendongevallen destijds, stuurde vrijdag om 16 uur een foto in van de felle zon in de glazen schermen naast ...