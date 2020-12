Belgen blijven kerstcadeaus kopen ondanks financiële zorgen

Acht op de tien Belgen (81%) hebben dit jaar al geld geleend of de limiet van hun creditcard bereikt om iets te kunnen kopen voor de kinderen, blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum. Vooral gezinnen met kinderen lopen dit jaar, omwille van de coronacrisis, extra risico om door overspending financieel in de problemen te raken.

Hoewel Belgische gezinnen, in vergelijking met de rest van Europa, redelijk goed stand houden in de huidige coronacrisis, maakt bijna de helft van de Belgen (45%) zich momenteel meer zorgen over zijn financieel welzijn dan op enig ander moment in zijn leven. Het valt op dat gezinnen met kinderen (48%) bezorgder zijn dan gezinnen zonder kinderen (41%).

Toch verwacht een op zes Belgen (16%) meer geld aan Kerstmis uit te geven om ervoor te zorgen dat zijn familie gelukkig is na een omwille van Covid-19 moeilijk jaar. Nog eens een op zes Belgen (16%) zal, in een poging om groen te zijn, meer geld uitgeven dan hij zich kan veroorloven aan ‘duurzame’ kerstcadeaus. Anderzijds zullen zorgen over de afvalberg gegenereerd door kerstcadeaus een op drie Belgen ertoe aanzetten om minder cadeaus te kopen.

“De Belg wikt en weegt de aankoop van kerstcadeaus meer dan vorige jaren, zoveel is duidelijk. Het is een gezonde reflex om in financieel moeilijkere tijden voorzichtiger te zijn met kerstuitgaven.” zegt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum. “Elk jaar belanden in België honderdduizenden miskochte kerstcadeaus op tweedehands websites, in de kringloopwinkel of erger, in de vuilbak. Vermijden dat een kerstcadeau weggegooid geld is, kan door te investeren in duurzame kerstcadeaus die effectief nodig zijn in huis: een huishoudtoestel waar je nog jaren plezier van hebt of een eigen laptop voor de kinderen bijvoorbeeld.”