Koppel in levensgevaar, drie tieners gewond na brand in flat: “De ravage is groot”

Blankenberge - In de Koning Albert I-laan in Blankenberge woedde zondagnacht een hevige brand in een appartementsgebouw. Alle bewoners werden naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van hen waren in levensgevaar. De drie appartementen zijn wellicht onbewoonbaar.

Het vuur ontstond in het appartement op de eerste verdieping in de Koning Albert I-laan in Blankenberge, vlak tegenover het station. Buren werden gelukkig wakker door de geur en het loeiende brandalarm. Zij verwittigden de hulpdiensten omstreeks 3.30 uur zondagnacht.

Toen de pompiers arriveerden, sloegen de vlammen al uit het pand. De bewoners - onder hen ook drie kinderen - geraakten op eigen kracht uit het gebouw en kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. De ouders van de kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Grote ravage

De brandweer zette alles op alles om het vuur te blussen. Ze slaagden er uiteindelijk in om de aanpalende woningen te vrijwaren. Maar de ravage in het appartementsgebouw zelf is zeer groot. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van het vuur te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand op de eerste verdieping. Daar woont een man die zondagavond een vriend over de vloer had. Die laatste was op het moment van de brand niet meer aanwezig in het gebouw. (Lees verder onder de foto)

Foto: jve

Het waren de rookmelders die de bewoners op tijd wekten. Op de bovenste verdieping woont een gezin met drie kinderen. De twee ouders waren er het ergst aan toe. Zij kregen heel wat rook binnen en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de kinderen zijn momenteel nog in het ziekenhuis. Een jongeman die op het gelijkvloers woont, is ook meegenomen. De man die in het appartement woont waar het vuur ontstond, bleef vreemd genoeg ongedeerd.

Zware brandgeur bij buren

Bij buurvrouw Soens is de brandgeur alvast niet te harden. “Ik sliep zelf niet thuis, maar kreeg vannacht plots heel wat oproepen. Meteen ben ik naar huis gereden”, zegt ze. “Als buren hebben we geluk gehad dat de brandweer zo snel en goed heeft ingegrepen. Ik zal alles moeten wassen om de brandgeur weg te krijgen, maar dat is klein bier in vergelijking met wat de slachtoffers meemaken.”

Maandagvoormiddag waren experts al bezig met het zoeken naar de oorzaak van de brand. Het pand werd ook afgezet en er staat politie. Het verkeer in de drukke Koning Albert I-laan moet ter hoogte van het station over één rijstrook.

“Rookmelders waren cruciaal”

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) kwam zondagnacht ook ter plaatse. “Ze hebben daar heel veel geluk gehad”, zegt ze. “Het is nog maar eens bewezen hoe cruciaal rookmelders zijn. Ik kan nu enkel hopen dat die mensen die er erg aan toe zijn er snel weer doorkomen. Ondertussen zijn wij met het OCMW en de sociaal assistente oplossingen aan het bekijken. De ravage in de appartementen is groot, dus we moeten voor opvang en begeleiding zorgen.”