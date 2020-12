Fans van Nederlandse succesclub lachen trainer uit door coronaregels te negeren en massaal vuurwerk af te steken

Het is best leuk om tegenwoordig supporter te zijn van Cambuur. De Nederlandse club gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, waar het zich dankzij een zege tegen Exelsior tot herfstkampioen kroonde. Of de wintertitel pakte, zoals dat bij onze Noorderburen heet. Maar ondanks een oproep om dat niet massaal te vieren, gebeurde dat toch...

Cambuur-trainer Henk de Jong had de fans van de club uit Leeuwarden via sociale media nochtans opgeroepen de coronaregels na te leven en vooral thuis te blijven.

“Lieve mensen, onvoorstelbaar wat we met z’n allen gedaan hebben”, aldus De Jong voor de wedstrijd. “We doen het allemaal samen, maar alsjeblieft blijf zo veel mogelijk thuis. We hebben even met corona te maken en we moeten als club ook niet in de problemen geraken. We staan er fantastisch voor. Dat komt door jullie steun, maar pas op de club.”

Maar ondanks zijn oproep hadden zich toch veel fans verzameld bij het stadion voor de aankomst van de spelersbus. Er werd door een honderdtal fans bengaals vuur afstoken, en vuurwerk. Er werden hier en daar wel wat mondmaskers gedragen, maar lang niet door iedereen. De (verstrengde) Nederlandse coronamaatregelen werden dus stevig met de voeten getreden.

Een woordvoerder van de lokale politie zei dat er geen arrestaties verricht werden, maar dat de beelden bekeken zullen worden om overtreders strafrechtelijk te vervolgen.

Volgens mij is de spelersbus van #Cambuur weer terug in Leeuwarden. Flink wat rotjes. Zeg, schreeuwen jullie wel met een mondkapje op? pic.twitter.com/m0b4lEloJh — Nick ? (@NickRinzema) December 20, 2020