Zeldzame bloedziekte treft gezin: oudste zus gered, maar ‘vijf na twaalf’ voor jongste

De zesjarige Hafsa uit Booischot (Heist-op-den-Berg) heeft een zeldzame bloedziekte en zal haar achttiende verjaardag niet halen als ze niet snel een geschikte stamceldonor vindt. Haar twaalfjarige zusje Mariam kon eerder al gered worden, maar voor Hafsa blijft een oplossing voorlopig uit. De zondag gelanceerde documentaire Hafsa! moet haar noodkreet over de aardbol verspreiden. Of toch minstens tot in Marokko.

In de Triangel-school in Booischot kent iedereen Hafsa als de vrolijke spring-in-’t-veld. “Het is een echt lachebekje, die gek is op dans en toneel en graag de show verzorgt. Echt een heel open kind, ...