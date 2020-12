Hevige rookontwikkeling bij industriebrand in Mechelen

Mechelen - In Mechelen is maandagochtend brand ontstaan bij het bedrijf Fanuc aan de Generaal de Wittelaan, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Dat zegt de Brandweer Zone Rivierenland. Het bedrijf is geëvacueerd en aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Aanvankelijk was er alleen sprake van een plasticbrand, maar het vuur sloeg vervolgens ook over naar het dak van het bedrijf. De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur onder controle te krijgen. Er is momenteel geen melding gemaakt van gewonden.

Fanuc is een Japans bedrijf dat hoogtechnologische producten en diensten levert voor automatiseringsprocessen van andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld industriële robots en freesmachines.